На Украине выдвинули новое условие для проведения выборов

Для проведения парламентских и президентских выборов в назначенные сроки Украине потребуются новые поставки систем ПВО, в том числе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, чьи слова приводит ТАСС.

«У нас март 2024 года — это месяц, когда мы должны проводить обязательные очередные выборы президента, мы готовы к ним», — утверждает он.

Однако, по оценке Подоляка, при осуществлении избирательных прав граждан страны и агитационной кампании возникают вопросы безопасности.

«Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot?», — задается вопросом советник офиса президента Украины.

По его словам, четкого ответа на запрос пока не последовало.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что руководству Украины приходится «сильно бороться» за то, чтобы ее западные союзники поставили дополнительные ЗРК Patriot. Украинский президент назвал Patriot, комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами противовоздушной обороны, которыми располагает его страна.