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Заседание СБ ООН по Украине состоится 20 сентября

Оно пройдёт на уровне глав делегаций.

Названа дата заседания СБ ООН по Украине
© РИА Новости

С таким заявлением на пресс-конференции выступил постпред председательствующей в Совете Безопасности Албании Ферит Ходжа.

«Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций», — сказал он, напомнив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Согласно предварительному графику, Россию представит глава МИДа Сергей Лавров.