Названа дата заседания СБ ООН по Украине

Заседание СБ ООН по Украине состоится 20 сентября
Оно пройдёт на уровне глав делегаций.
С таким заявлением на пресс-конференции выступил постпред председательствующей в Совете Безопасности Албании Ферит Ходжа.
«Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций», — сказал он, напомнив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Согласно предварительному графику, Россию представит глава МИДа Сергей Лавров.