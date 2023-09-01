Польша пригрозила закрыть переходы на границе с Белоруссией

В случае серьезного инцидента на границе, Варшава и прибалтийские республики немедленно закроют все погранпереходы с Белоруссией, предупредил глава МВД Польши Мариуш Каминский. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Министр подчеркнул, что в случае провокации или инцидента все переходы на границе Белоруссии с европейскими странами будут немедленно закрыты.

Каминский отметил, что в понедельник, 28 августа, провел встречу с коллегами из Латвии, Литвы, Эстонии.

После встречи министры потребовали от властей Белоруссии убрать из страны наемников и немедленно выпроводить нелегальных мигрантов из пограничной зоны, пояснил глава ведомства.

Тем самым, заметил он, страны послали недвусмысленный сигнал Минску и предупредили о рисках провокаций.