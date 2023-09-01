Гутерриш не получил ответа от РФ на предложения по зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш пока не получил официального ответа от России на переданные им предложения по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Один из журналистов спросил у него, получил ли Гутерриш ответ от России на свои предложения по возобновлению зерновой сделки. Дюжаррик ответил на него отрицательно, отметив, что ООН продолжает «контакты на различных уровнях» по этому вопросу, но на данный момент о каком-либо его развитии говорить нечего.