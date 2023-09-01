Гутерриш не получил ответа от РФ на предложения по зерновой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерриш пока не получил официального ответа от России на переданные им предложения по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Один из журналистов спросил у него, получил ли Гутерриш ответ от России на свои предложения по возобновлению зерновой сделки. Дюжаррик ответил на него отрицательно, отметив, что ООН продолжает «контакты на различных уровнях» по этому вопросу, но на данный момент о каком-либо его развитии говорить нечего.
Напомним, что зерновая инициатива была заключена в июле 2022 года. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с зерна РФ и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники. Ни одно из них, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. С 18 июля Россия прекратила ее действие.