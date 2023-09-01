Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал запрет на ношение мусульманской одежды в школах, а также заявил, что власти страны не допустят нарушения этого правила. Об этом сообщает BFMTV.

По словам французского президента, власти страны готовы к возможным нарушениям, но «будут непреклонными».

«Мы понимаем, что будут случаи (нарушений запрета – прим. ред.) – возможно, по недосмотру, но во многом из-за попытки противостоять республиканской системе. Мы должны быть непреклонны, мы не допустим никаких происшествий», – заявил он.

Макрон также добавил, что в школы с наибольшим числом подобных проблем направят особых специалистов. Они будут проводить разъяснительные работы с учащимися, а также их семьями.