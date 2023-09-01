В Белом доме не смогли прокомментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство

Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал на брифинге, что комментирование действий России в ядерной сфере не входит в его компетенции. Об этом пишет РИА «Новости».

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил в пятницу, 1 сентября, что новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

Журналисты попросили чиновника прокомментировать это событие.

«Я не в той позиции, чтобы подтверждать сообщения СМИ о постановке на боевое дежурство определенных ракетных систем», - констатировал Кирби.

Напомним, что «Сармат» представляет из себя стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одного устройства превышает 200 тонн.