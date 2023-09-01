В Белом доме не смогли прокомментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство

Кирби отказался комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал на брифинге, что комментирование действий России в ядерной сфере не входит в его компетенции. Об этом пишет РИА «Новости».
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил в пятницу, 1 сентября, что новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.
Журналисты попросили чиновника прокомментировать это событие.
«Я не в той позиции, чтобы подтверждать сообщения СМИ о постановке на боевое дежурство определенных ракетных систем», - констатировал Кирби.
Напомним, что «Сармат» представляет из себя стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одного устройства превышает 200 тонн.
Ранее Кирби сообщил, что Соединенные Штаты не рассматривают расширение БРИКС как угрозу для страны. Он уточнил, что Вашингтон не будет препятствовать вхождению тех или иных стран в коалицию.