В Польше растет число заболевших «болезнью легионеров»

В Польше растет число заболевших легионеллезом
Число заболевших легионеллезом или «болезнью легионеров» в Польше продолжает расти. На данный момент им заразились 158 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», — приводятся в тексте слова начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончка.
Он отметил, что больше всего случаев выявили в Жешуве и его районе.
На данный момент в Польше от легионеллеза скончались 18 человек, все из них были в возрасте от 55 до 98 лет. Источник заражения выявили в водопроводе, где уже была проведена дезинфекция с помощью увеличенного количества хлора.
Расследованием дела о вспышке болезни занимается Агентство внутренней безопасности Польши.
Напомним, что первый случай легионеллеза выявили в Жешуве несколько недель назад. Позже болезнь также распространилась и на другие регионы Польши.