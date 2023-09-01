В Польше растет число заболевших «болезнью легионеров»

Число заболевших легионеллезом или «болезнью легионеров» в Польше продолжает расти. На данный момент им заразились 158 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», — приводятся в тексте слова начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончка.

Он отметил, что больше всего случаев выявили в Жешуве и его районе.

На данный момент в Польше от легионеллеза скончались 18 человек, все из них были в возрасте от 55 до 98 лет. Источник заражения выявили в водопроводе, где уже была проведена дезинфекция с помощью увеличенного количества хлора.

Расследованием дела о вспышке болезни занимается Агентство внутренней безопасности Польши.