В Киеве сочли любые переговоры с Москвой капитуляцией Украины

Киев не сядет за стол переговоров с Москвой, поскольку любой переговорный процесс будет означать капитуляцию. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters.

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«Любой переговорный процесс... это будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом», — сказал он.

Он добавил, что западные партнеры Киева считают невозможным завершить военные действия компромиссным решением. По его словам, Киев хочет уничтожить возможности России военным путем, потому что в противном случае конфликт «будет продолжаться некоторое время».