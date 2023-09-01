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В Киеве сочли любые переговоры с Москвой капитуляцией Украины

Киев не сядет за стол переговоров с Москвой, поскольку любой переговорный процесс будет означать капитуляцию. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters.

В Киеве сочли любые переговоры с Москвой капитуляцией Украины
© Lenta.ru

«Любой переговорный процесс... это будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом», — сказал он.

Он добавил, что западные партнеры Киева считают невозможным завершить военные действия компромиссным решением. По его словам, Киев хочет уничтожить возможности России военным путем, потому что в противном случае конфликт «будет продолжаться некоторое время».

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия должны быть перенесены на российскую территорию, тем самым не согласившись с президентом республики Владимиром Зеленским, который в свою очередь отмечал, что Киев не желает переносить конфликт на территорию России.

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