В Польше растет число заболевших «болезнью легионеров»

Число заболевших легионеллезом в Польше выросло до 158, умерло уже 18 человек
Вспышка легионеллеза ("болезнь легионеров"), зафиксированная несколько недель назад в польском городе Жешув близ украинской границы, расползается по всей Польше.
Как признался журналистам начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка, "число инфицированных легионеллой возросло уже до 158".
Скончалось от болезни 18 человек, среди которых половина - женщины. Самой "молодой" жертве болезни - 55 лет, самому старому - 98.
Многие СМИ написали, что источник заражения исходит из водопровода, в который уже несколько дней добавляют увеличенное количество хлора для дезинфекции.
А пока Агентство внутренней безопасности Польши ведет расследование по делу о вспышке.
Сообщается, что легионеллез был выявлен в США в 1976 году среди участников съезда ветеранов Американского легиона (отсюда и название). Попадая в организм, болезнетворные бактерии вызывают заболевание по симптомам схожее с гриппом. Заканчивается все воспалением легких. Вакцину для прививок еще не изобрели, однако некоторые антибиотики действуют против болезни.