В Польше растет число заболевших «болезнью легионеров»

Вспышка легионеллеза ("болезнь легионеров"), зафиксированная несколько недель назад в польском городе Жешув близ украинской границы, расползается по всей Польше.

Как признался журналистам начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка, "число инфицированных легионеллой возросло уже до 158".

Скончалось от болезни 18 человек, среди которых половина - женщины. Самой "молодой" жертве болезни - 55 лет, самому старому - 98.

Многие СМИ написали, что источник заражения исходит из водопровода, в который уже несколько дней добавляют увеличенное количество хлора для дезинфекции.

А пока Агентство внутренней безопасности Польши ведет расследование по делу о вспышке.