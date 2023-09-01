В Офисе Зеленского пообещали больше атак дронов по территории России

Число атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России будет увеличиваться, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Reuters.

«Растет число атак неопознанных беспилотников, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться», — сказал Подоляк.

По его словам, в Киеве хотят перенести ход конфликта на российскую землю, что и объясняет участившиеся атаки дронов.