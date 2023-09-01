В Офисе Зеленского пообещали больше атак дронов по территории России
Число атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России будет увеличиваться, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Reuters.
«Растет число атак неопознанных беспилотников, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться», — сказал Подоляк.
По его словам, в Киеве хотят перенести ход конфликта на российскую землю, что и объясняет участившиеся атаки дронов.
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что республика должна перенести военные действия на территорию России. Тем самым Буданов не согласился с позицией Зеленского, который ранее заявил, что Киеву не стоит этого делать.