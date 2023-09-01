В Белом доме не увидели угрозы в БРИКС

Соединенные Штаты не видят угрозу в расширении БРИКС, в частности, не считают организацию антиамериканской, рассказал на брифинге координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы не рассматриваем БРИКС как антиамериканскую коалицию, или какую-то враждебную организацию», - подчеркнул чиновник.

Кирби отметил, что любые страны без каких-либо негативных последствий могут присоединяться к альянсу. Он добавил, что Вашингтон не рассматривает БРИКС как угрозу.

Напомним, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На протяжении многих лет организация оставалась своего рода закрытым экономическим клубом региональных держав.

В конце августа 2023 года на саммите в Йоханнесбурге было принято решение о расширении альянса. В него были приняты Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина. Кроме того, 17 государств получили статус стран-партнеров БРИКС.