Дания потребовала сократить персонал российского посольства

МИД Дании потребовал сократить персонал посольства России не позднее 29 сентября
МИД Дании проинформировал российского посла Владимира Барбина о необходимости сократить персонал посольства в Копенгагене до уровня датского посольства в Москве.
Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Дании.
В частности, датская сторона сообщила, что в российском посольстве должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников административного и технического персонала.
Также в Копенгагене потребовали провести сокращения не позднее 29 сентября.
В апреле посол России в Копенгагене заявил, что отношения с Данией разрушены.