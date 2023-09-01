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МИД Дании потребовал сократить персонал посольства России не позднее 29 сентября

МИД Дании проинформировал российского посла Владимира Барбина о необходимости сократить персонал посольства в Копенгагене до уровня датского посольства в Москве.

Дания потребовала сократить персонал российского посольства
© CC0 / ExplorerBob /

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Дании.

В частности, датская сторона сообщила, что в российском посольстве должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников административного и технического персонала.

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Также в Копенгагене потребовали провести сокращения не позднее 29 сентября.

В апреле посол России в Копенгагене заявил, что отношения с Данией разрушены.

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