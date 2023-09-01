В США указали на ошибку Запада по Украине

«Запад, в особенности США и Британия, не слушали [Владимира Путина]. Ранее он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того чтобы принять его точку зрения, <…> его слова продолжали игнорировать», — напомнил офицер в отставке, отметив, что продолжение подобной политики может привести к серьезной эскалации конфликта.