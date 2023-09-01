Пока вы не уснули: "Сармат" на боевом дежурстве и предостережение Токио Москве

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Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом в ходе марафона "Поделись своим знанием" заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в июне этого года анонсировал скорое заступление "Сармата" на боевое дежурство.

В Токио предостерегли Москву от празднования победы над Японией

Празднование в России победы над милитаристской Японией может спровоцировать «эмоциональное противостояние» между народами двух стран. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Ёсимаса Хаяси, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в будет отмечаться не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией.

Ёсимаса Хаяси отметил, что в Токио намерены донести свою позицию по этому вопросу до Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

Индия пообещала резко снизить зависимость от российской нефти

У Индии остывает интерес к российской нефти — стране становится выгоднее покупать сырье у поставщиков с Ближнего Востока, заявил в интервью Bloomberg индийский министр нефти и газа Хардип Пури.

«Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Цены [на нефть] в странах Персидского залива сейчас гораздо привлекательнее», — заявил глава министерства.

Российская нефть начала торговаться с большими скидками к эталонному сорту Brent после начала украинского конфликта, и Индия воспользовалась положением. В 2022 году Россия стала главным поставщиком нефти в страну, вытеснив с лидирующих позиций Саудовскую Аравию и Ирак. В мае 2023-го на российских поставщиков пришлась половина всего индийского импорта нефти.

Минобороны РФ сообщило о групповых ударах по объектам на Украине

В результате ударов высокоточным оружием нарушено управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, а также комплексы ПВО и бронетехника. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности «воздушного и морского базирования» были нанесены с 25 августа по 1 сентября.

Целями ударов стали пункты управления, центры радио и радиотехнической разведки, объекты портовой инфраструктуры, места хранения боеприпасов, а также аэродромы, уточнили в Минобороны РФ.

Глава ГУР Украины призвал перенести боевые действия на территорию России

Боевые действия должны быть перенесены на российскую территорию, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, тем самым не согласившись с президентом республики Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал Буданов.

Митволь признал вину в хищении при строительстве метро

Председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, его уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, первое судебное заседание назначено на 14 сентября.

"Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное заседание назначено на 14 сентября. Дело будет рассматриваться в особом порядке", - рассказал собеседник агентства.

МВД прокомментировало "запрет" вешать гаджеты на лобовое стекло

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Запрета на установку гаджетов на лобовое стекло машины нет. Однако важно, чтобы они не мешали обзорности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В России с сегодняшнего дня начали действовать корректировки, которые были внесены в постановление правительства РФ по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

СМИ: в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет

В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — отметила одна из жительниц.

Свидетели утверждают, что повестки мужчинам выдают во всех людных местах: на остановках, в магазинах и парках. Собеседник агентства рассказал, что одно из общежитий в Киеве рано утром заблокировали представители призывной комиссии. В результате они мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки в столицу и оказались в тот момент в здании.

Глава Роскосмоса прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что потеря автоматической станции «Луна-25» — это не повод прекращать освоение естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что лунная миссия безусловно будет продолжена.

По мнению Борисова, из таких ситуаций необходимо всегда делать выводы, чтобы затем добиться результата.

«Я встречался с разработчиками системы, НПО Лавочкина, они занимаются разработкой лунных миссий. Молодой коллектив, ребята расстроены, но они горят желанием повторить эту миссию. Мы сделаем все возможное», — сказал он.

Бойцы ММА устроили стрельбу в Махачкале

AMC FIGHT NIGHTS

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов и Магомед «Железка» Магомедов устроили перестрелку в Махачкале.