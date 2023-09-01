Зурабишвили назвали способ избежать импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может избежать импичмента, если помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал депутат от политической группы "Гирчи" Александр Раквиашвили.

По его словам, если Зурабишвили пойдет на такой шаг, то основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" проголосует в парламенте против импичмента. В результате эта инициатива правящей партии "Грузинская мечта" не наберет нужные 100 голосов.

"У "Национального движения" появляется рычаг воздействия на президента: если Мишу (Михаила Саакашвили - прим. ТАСС) не выпустите - поддержим импичмент", - сказал Раквиашвили журналистам.

Как считает депутат, при таком исходе Зурабишвили хоть и сохранит пост президента, но дискредитирует себя, так как правящая партия сможет навесить на нее ярлык "национала", то есть сторонника партии экс-президента. Помимо этого, фигуру Саакашвили можно будет использовать как "страшилку" для избирателей перед парламентскими выборами, которые намечены на осень 2024 года, полагает Раквиашвили.