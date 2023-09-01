Одесский порт покинули еще два ранее заблокированных судна

Министерство развития территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что два судна, находившихся с февраля прошлого года в портах Одессы, вышли в море из порта Южный, передает «Коммерсант».

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Речь идет о балкерах Anna-Theresa и Ocean Courtesy. Первый следует под флагом Либерии, второй - Маршалловых островов. Они направляются к Босфору. Судна перевозят 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата. За балкеры отвечала сингапурская судоходная компания.

Ранее военно-морские силы Украины проинформировали об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный.

Первые два судна уже вышли из Одессы в августе.

Срок действия зерновой сделки истек 18 июля.

Российская сторона приняла решение не продлевать соглашение. Последнее судно в рамках сделки вышло из порта Одессы 16 июля.