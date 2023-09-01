Власти Армении направили Римский статут в парламент для ратификации

Кабмином Армении был направлен Римский статут Международного уголовного суда в парламент для ратификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу.

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О планах правительства в ближайшее время направить в парламент законопроект о ратификации Римского статута заявил летом министр юстиции Армении Григор Минасян.

Конституционный суд Армении в решении от 24 марта сообщил, что Римский статут не противоречит конституции страны. Однако Россия негативно отреагировала на данное заявление.

Власти Армении подчеркивают, что благодаря ратификации документа республика сможет поставить в МУС вопрос об ответственности за преступления, в которых Ереван обвиняет военнослужащих Азербайджана.