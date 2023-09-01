Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве 3,3 тысяч заключенных

Прокуратура немецкого города Гисен предъявила обвинение бывшему сотруднику нацистского концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве свыше 3,3 тысяч человек. Об этом сообщает немецкая радиостанция Deutschlandrundfunk.

По информации обвинения, 98-летний житель округа Майн-Кинциг работал охранником СС в 1943-1945 годах.

«Он оказал содействие убийству тысяч заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, Бранденбург», — говорится в сообщении радиостанции.

Преступления обвиняемый совершил в подростковом возрасте, из-за чего в отношении него будут действовать нормы уголовного права для несовершеннолетних. Согласно заключению экспертов, пожилой мужчина ограниченно годен для уголовного преследования.

Напомним, что Заксенхаузен был построен в 1936 году. Через него прошли около 200 тысяч человек, каждый четвертый из них погиб. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли 90% узников концлагеря.