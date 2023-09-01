Новый министр обороны Грант Шэппс не имеет военного опыта и пока неясно, как именно это назначение может повлиять на поддержку Киева Великобританией. Об этом пишут зарубежные СМИ, подборку статей которых сделало издание Ura.ru.

31 августа стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку, направив соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку. Глава правительства принял отставку Уоллеса. Новым главой военного ведомства Великобритании в тот же день был назначен глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шэппс.

По данным The Times, назначение министром обороны человека, который ранее не имел отношения к армии, вызвало недоумение в Вооруженных силах Великобритании.

«Это все равно, что пустить ребенка в ядерный бункер и побудить его играть», - приводит издание слова одного из министров.

В свою очередь Daily Mail отмечает, что назначение Гранта Шэппса воспринимается рядом экспертов как «награда» за его преданность Риши Сунаку. А бывший командующий армией лорд Даннатт обратил внимание на то, что это назначение подняло вопросы о приверженности правительства обороне.

«Теперь у нас новый министр обороны, который очень мало знает о ней. Это сложная задача, и существует риск, что дебаты о ресурсах, необходимых для армии, зайдут в тупик», - приводит издание его слова.

При этом журналисты The New York Times обратили внимание на то, что Грант Шэппс является представителем Консервативной партии и уже дал понять, что намерен и далее поддерживать Украину, как и его предшественники.