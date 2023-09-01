Нобелевский фонд пригласит послов России и Белоруссии на вручение премии

Нобелевский фонд принял решение пригласить послов России и Белоруссии на банкет по случаю вручения престижной Нобелевской премии в Стокгольме. Об этом пишет Reuters.

«Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, соответственно, будут приглашены на церемонию вручения премий», - цитирует издание пресс-релиз фонда.

При этом исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен заметил, что современный мир «продолжает делиться на сферы», что осложняет диалог. Он также обратил внимание на стремлении организации привлечь к участию «даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии», не уточнив, какие именно.

«Мы расширяем круг приглашенных лиц, чтобы торжественно отметить Нобелевский день и понять важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ», - заметил он.

В 2022 году Нобелевский фонд отказался приглашать послов из России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии. Такое решение было принято в связи «с вторжением России на Украину», отметили в фонде.