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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Предупреждения действуют в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР.