В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ двух областях Украины объявили воздушную тревогуТАСС01 сентября, 12:54Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.© РИА НовостиПредупреждения действуют в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиВ Кремле желают госпитализированному депутату Госдумы Соколу скорейшего выздоровленияОчевидцы рассказали, что в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 летВ двух областях Украины объявили воздушную тревогу