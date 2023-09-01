На Украине возбудили дело против Памфиловой

Уголовное дело возбуждено на Украине против председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Об этом сообщили офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины (СБУ).

"В посягательстве на территориальную целостность Украины подозревают председателя, заместителя и секретаря ЦИК РФ", - говорится в сообщении офиса прокурора в телеграм-канале.

Им заочно сообщено о подозрении, добавили в офисе.

Как со своей стороны уточнила СБУ, Памфиловой, Булаеву и секретарю ЦИК РФ Наталье Будариной украинское следствие инкриминирует организацию референдумов в новых регионах России в прошлом году и подготовку там выборов в органы местного самоуправления.

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.