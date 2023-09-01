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«Украина потеряла одного из ближайших союзников»

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Бен Уоллес официально подал в отставку, выполнив обещание, данное в прошлом месяце. Уоллес был министром обороны в течение четырех лет, курируя военную реакцию Великобритании на украинский кризис. Американский портал Breitbart отметил, что с уходом Уоллеса Украина потеряла одного из ближайших союзников».

Уоллес использовал свое заявление об отставке, чтобы призвать к увеличению финансирования вооруженных сил. Экс-министр заявил, что в течение следующего десятилетия мир станет более небезопасным и нестабильным. Преемником Уоллеса стал Грант Шаппс, один из самых верных союзников британского премьера Риши Сунака в кабинете министров, подчеркивает Breitbart.

«Еще одно потрясение для Франции в Африке»

В Габоне, одной из бывших французских колоний Центральной Африки, группа солдат объявила недействительными результаты президентских выборов и захватила власть. Франция, потерявшая многих союзников в результате переворотов, произошедших за последние три года в регионе Сахель, переживает шок от потери дружественных правительств, пишет турецкая газета Yeni Safak.

Как и в других бывших колониях, подавляющее большинство ресурсов Габона, богатого ураном и нефтью, находится в ведении западных компаний. Габон был одной из остановок последней поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Африку в марте 2023 года. Семья президента Бонго, правившая Габоном на протяжении многих лет, привлекает внимание своими тесными связями с Францией, отмечает Yeni Safak.

СМИ писали, что Бонго имеют значительные инвестиции во Франции. Париж ранее неоднократно вмешивался в политические кризисы в Габоне военными средствами и имеет в стране военную базу.

«Отчаявшаяся» Нуланд во время турне по Африке

Опытный южноафриканский чиновник, присутствовавший на встречах с замглавы Госдепартамента США Викторией Нуланд в Претории, рассказал порталу The Grayzone, что Нуланд и ее команда «были явно не готовы» к недавним событиями на африканском континенте, особенно к военному перевороту, в результате которого было свергнуто прозападное правительство Нигера.

«За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии», - заявил собеседник издания.

В Претории хорошо знают о «ястребиной» («ястребы» - сторонники военно-ориентированного подхода к решению международных проблем) репутации Нуланд, но когда она прибыла в Преторию, то выглядела «полностью застигнутой врасплох» ветром перемен, охватившим регион. Южноафриканский источник подтвердил, что Нуланд обратилась за помощью к ЮАР в реагировании на региональные конфликты, в том числе в Нигере. Недавний саммит БРИКС может заставить Нуланд беспокоиться еще больше, отмечает The Grayzone. Альянс достиг консенсуса о расширении, поэтому позиция США как глобального гегемона может пошатнуться.

«БРИКС: моральная пощечина западному лицемерию»

Пятнадцатый саммит БРИКС, прошедший в Йоханнесбурге в августе 2023 года, стал историческим поворотным моментом и результатом процесса, развивавшегося в течение двадцати лет - процесса, направленного на легитимацию многополярного мира, все более нетерпимого к однополярности США, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Столкнувшись с историческими изменениями, основанными на объективных экономических и культурных факторах, евроатлантическое сообщество вместо изменения стратегии решило заняться «игрой мускулами», рассчитывая на победу в противостоянии с БРИКС. IL Fatto Quotidiano назвало принятую на саммите организации Йоханнесбургскую декларацию «моральной пощечиной западному лицемерию». В этом документе страны БРИКС призвали к уважению демократии, равенству и справедливости, раскритиковали двойные стандарты, односторонние санкции и призвали к реформе ООН.

Польша готовится производить корейскую военную технику

Польский министр обороны Мариуш Блащак объявил о втором этапе сотрудничества с Южной Кореей, предполагающем производство корейской военной техники в Польше, сообщает Pap.pl. Учения с применением ранее поставленной корейской техники пройдут в стране в середине сентября 2023 года, а на польском параде в середине августа можно было увидеть военную технику корейского производства - танки K2, гаубицы K9 и самолеты FA-50.