Нобелевский фонд пригласил послов России и Белоруссии впервые за два года

«Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с различными взглядами сокращается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений отпраздновать присуждение Нобелевской премии», — отметил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.