В Польше запретили съемку большинства объектов страны

В Польше из страха перед шпионами запретили съемку большинства объектов страны
В Польше ввели запрет на фотосъемку объектов, которые являются важными с точки зрения обороны страны. Как сообщает INN Poland, таким образом власти решили бороться со шпионами.
Сейм Польши принял поправку к закону «О защите Отечества», который предполагает запрет на съемку ряда объектов без соответствующего разрешения. Он распространяется на объекты, особенно важные для безопасности или обороны государства, а также объекты Министерства национальной обороны Польши и критической инфраструктуры, если они не являются особенно важными, но отмечены специальным графическим знаком. Также нельзя снимать людей или имущество, которые находятся на территории этих объектов.
В публикации отмечается, что определение особенно важных для обороны Польши объектов вышло довольно обширным. Если четко следовать букве закона, то под запрет попадает «половина страны».
За нарушение запрета грозит наказание — штраф, арест или конфискация оборудование. Автор статьи отмечает, что новое ограничение в первую очередь затрагивает обычных фотографов, тогда как шпионы в любом случае найдут способ обойти закон.