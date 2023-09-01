$96.33+0.41104.94+0.49

В Польше из страха перед шпионами запретили съемку большинства объектов страны

В Польше ввели запрет на фотосъемку объектов, которые являются важными с точки зрения обороны страны. Как сообщает INN Poland, таким образом власти решили бороться со шпионами.

В Польше запретили съемку большинства объектов страны
© Unsplash

Сейм Польши принял поправку к закону «О защите Отечества», который предполагает запрет на съемку ряда объектов без соответствующего разрешения. Он распространяется на объекты, особенно важные для безопасности или обороны государства, а также объекты Министерства национальной обороны Польши и критической инфраструктуры, если они не являются особенно важными, но отмечены специальным графическим знаком. Также нельзя снимать людей или имущество, которые находятся на территории этих объектов.

В публикации отмечается, что определение особенно важных для обороны Польши объектов вышло довольно обширным. Если четко следовать букве закона, то под запрет попадает «половина страны».

Польша решила заработать на санкциях против России

За нарушение запрета грозит наказание — штраф, арест или конфискация оборудование. Автор статьи отмечает, что новое ограничение в первую очередь затрагивает обычных фотографов, тогда как шпионы в любом случае найдут способ обойти закон.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости