В Польше запретили съемку большинства объектов страны

Сейм Польши принял поправку к закону «О защите Отечества», который предполагает запрет на съемку ряда объектов без соответствующего разрешения. Он распространяется на объекты, особенно важные для безопасности или обороны государства, а также объекты Министерства национальной обороны Польши и критической инфраструктуры, если они не являются особенно важными, но отмечены специальным графическим знаком. Также нельзя снимать людей или имущество, которые находятся на территории этих объектов.