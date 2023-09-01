СМИ: в Латвии завтра перестанут действовать постоянные ВНЖ для россиян

Постоянные виды на жительство (ВНЖ) граждан России в Латвии, которые до этого были гражданами или негражданами страны, станут недействительными со 2 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство LETA.

По информации издания, для получения нового ВНЖ в Латвии россияне должны к 1 сентября подтвердить знание латышского языка и наличие дохода. Однако незадолго до вступления изменений в силу МВД Латвии внесло в Сейм страны поправки к Закону об иммиграции. Они позволяют продлить на 2 года срок сдачи экзамена по государственному языку.

Несмотря на возможные поправки, граждане РФ в сентябре все равно должны будут получить хотя бы временный ВНЖ.