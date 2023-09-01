В Японии предупредили о последствиях празднования Дня победы в России

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси предупредил о нежелательных последствиях празднования 3 сентября в России Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, пишет РИА Новости. В Токио считают, что эти торжества могут спровоцировать противостояние.

В Японии опасаются «ненужного эмоционального противостояния» между японским и российским народами, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 3 сентября в России будет отмечаться День победы над милитаристской Японией. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ с изменениями в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» опубликован на официальном портале правовой информации.

По мнению авторов инициативы, в новой формулировке отражен принцип исторической справедливости. Думские законотворцы подчеркивали, что с началом спецоперации на Украине японские власти под патронажем Запада запустили беспрецедентную недружественную кампанию против России. Решение отмечать День победы над милитаристской Японией вместе с окончанием Второй мировой войны 3 сентября стало одной из ответных мер на действия Токио.