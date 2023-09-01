Журналист оценил шансы Украины захватить Крым

«До сих пор контрнаступление [ВСУ] было абсолютным провалом, и маловероятно, что этот сценарий будет каким-либо образом изменен. Западные эксперты уже начали признавать, что (...) Киеву не удастся достичь своих целей, поставленных при начале операции в июне», — написал Лейроз и уточнил, что одной из таких целей является захват Крыма.