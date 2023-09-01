В США предсказали взятие Россией Одессы

«Русские очень взвешенно и очень осторожно продвигаются против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта. Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», — отметил Макгрегор.