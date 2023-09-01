Свергнутый президент Нигера заразился малярией

Глава МИД Нигера Хассуми Массуду заявил, что свергнутый президент страны Мохамед Базум заразился малярией вместе с женой и сыном. Об этом министр рассказал в интервью El País.

По словам Массуду, семья Базума живет без электричества и холодильника, а в Нигере сейчас больше 40 градусов жары.

«Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов», - рассказала глава МИД.

Массуду отметил, что условия жизни Базума суровы, но у него хороший настрой и он «сопротивляется и борется».

В июле в Нигере произошел военный переворот. Военные отстранили президента Мохамеда Базума от власти, закрыли границу и ввели комендантский час. Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым главой государства.

Сообщалось, что Базум находится под стражей в президентском дворце вместе с женой и сыном и мятежники планируют судить его за госизмену.