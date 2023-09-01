Бербок заявила об ответственности ФРГ за безопасность Восточной Европы

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в 84-ю годовщину нападения фашистской Германии на Польшу напомнила об ответственности Германии за безопасность Польши и других стран Восточной Европы, а также выступила за создание центра документации в память о сложной истории отношений Берлина и Варшавы и немецкой оккупации во время Второй мировой войны.

"Безопасность Восточной Европы, безопасность Польши - это безопасность Германии", - заявила Бербок на памятном мероприятии в Тиргартене. "Эта война [Вторая мировая] была войной против человеческого достоинства, войной против человечества", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Кроме того, она выступила за создание центра документации в память о сложной германо-польской истории и оккупации территории Польши во время Второй мировой войны.

1 сентября 1939 года нацистская Германия и союзная ей Словакия напали на Польшу. Так началась Вторая мировая война, которая продлилась шесть лет и унесла десятки миллионов жизней. Польские власти 1 сентября 2022 года представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад об ущербе, понесенном страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). 3 октября 2022 года глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.