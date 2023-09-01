NYP: Киев отказался от советов НАТО по контрнаступлению
Контрнаступление Украины не похоже на тот решающий удар, которого от нее ожидали, сообщает американская газета The New York Post.
Издание отмечает, что украинские войска с июня ведут бои за дюжину сел, но так и не прорвали российскую линию обороны.
Джордж Баррос, сотрудник американского аналитического центра "Институт изучения войны", в беседе с NYP заявил, что западные союзники опоздали с оказанием военной помощи Украине. В результате темпы наступления ВСУ замедлились до минимума.
По данным The New York Post, Киев не прислушался к мнению западных военных советников, призывавших ВСУ сосредоточить свои силы на конкретных участках фронта. Вместо этого украинское командование рассредоточило свои силы по всей восточной части страны. Это, по мнению американских экспертов, снижает общую эффективность вооруженных сил, пишет NYP.