NYP: Киев отказался от советов НАТО по контрнаступлению

Контрнаступление Украины не похоже на тот решающий удар, которого от нее ожидали, сообщает американская газета The New York Post.

© Российская Газета

Издание отмечает, что украинские войска с июня ведут бои за дюжину сел, но так и не прорвали российскую линию обороны.

Джордж Баррос, сотрудник американского аналитического центра "Институт изучения войны", в беседе с NYP заявил, что западные союзники опоздали с оказанием военной помощи Украине. В результате темпы наступления ВСУ замедлились до минимума.