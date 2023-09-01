Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя партии Ираклия Кобахидзе.

Кобахидзе объяснил, что для доведения импичмента до конца требуется поддержка 100 депутатов. Таким образом, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы.

«Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — подчеркнул политик.

Напомним, что ранее в администрации Зурабишвили заявили, что с 31 августа она начнет встречи с европейскими лидерами. В ходе переговоров будет обсуждаться будущий статус Грузии как кандидата на вступление в Европейский союз. Правительство Грузии в ответ на это выступало с заявлением, что отказывает Зурабишвили в поездках в Европу.