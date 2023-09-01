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Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя партии Ираклия Кобахидзе.

Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента
© globallookpress.com

Кобахидзе объяснил, что для доведения импичмента до конца требуется поддержка 100 депутатов. Таким образом, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы.

«Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — подчеркнул политик.

Напомним, что ранее в администрации Зурабишвили заявили, что с 31 августа она начнет встречи с европейскими лидерами. В ходе переговоров будет обсуждаться будущий статус Грузии как кандидата на вступление в Европейский союз. Правительство Грузии в ответ на это выступало с заявлением, что отказывает Зурабишвили в поездках в Европу.

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Президент уже конфликтовала с правительством из-за несогласованных поездок в Европу в мае этого года. Тогда в «Грузинской мечте» не одобрили поездку Зурабишвили в Брюссель из-за опасений, что «визит и ее заявления» нанесут ущерб стремлению Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС.

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