В офисе Зеленского заявили об увеличении числа атак БПЛА на Россию

Количество атак беспилотников Вооруженных сил Украины по российской территории будет расти. Об этом в интервью Reuters заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает РИА Новости.
Кроме того, он также исключил возможность мирных переговоров с Москвой на данный момент, отметив, что любые контакты по этому поводу будут означать «капитуляцию» со стороны Киева.
«Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти... Потому что это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации», — заявил советник.
27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская армия не может перенести боевые действия на территорию РФ, поскольку это грозит его стране международной изоляцией.
Позже руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов не поддержал позицию украинского лидера. По мнению главы ГУР, конфликт необходимо перенести «на другую территорию», которая, по его словам, «есть Россия и другие территории, где находится их влияние». Он отмечал, что это необходимо, чтобы «растянуть» силы российской армии.