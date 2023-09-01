В офисе Зеленского заявили об увеличении числа атак БПЛА на Россию

Количество атак беспилотников Вооруженных сил Украины по российской территории будет расти. Об этом в интервью Reuters заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

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Кроме того, он также исключил возможность мирных переговоров с Москвой на данный момент, отметив, что любые контакты по этому поводу будут означать «капитуляцию» со стороны Киева.

«Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти... Потому что это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации», — заявил советник.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская армия не может перенести боевые действия на территорию РФ, поскольку это грозит его стране международной изоляцией.