Памятник Брежневу разрисовали в его родном городе на Украине

В городе Каменское Днепропетровской области неизвестные разрисовали памятник советскому генсеку Леониду Брежневу цветами украинского флага и потребовали демонтировать его. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Желтая и голубая краски появились на памятнике в ночь на 31 августа. Сейчас бюст Брежнева на постаменте находится на площадке городского музея истории - генсек родился в Каменском, когда город входил в состав Екатеринославской губернии Российской империи.

По данным «Зеркала недели», некоторые местные жители недовольны, что памятник Брежневу в очередной раз перенесли, а не демонтировали.

27 июля бюст Брежнева убрали из сквера на центральном проспекте Свободы Каменского, следуя украинскому закону о декоммунизации. Памятник перенесли на площадку музея под открытым небом.