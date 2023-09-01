Россиянина арестовали на Кипре по делу об экспорте микрочипов в США

На Кипре по запросу властей США арестовали гражданина РФ Артура Петрова, подозреваемого в экспорте «чувствительной» микроэлектроники в Россию. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

В министерстве отметили, что 33-летний задержанный также имеет паспорт Германии.

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По версии американских властей, он участвовал в сети незаконных закупок, которая после начала украинского кризиса поставила большие объемы чувствительной микроэлектроники из США российской компании, сотрудничающей с производителями вооружения и другого оборудования для армии РФ. Купленную через сеть микроэлектронику затем встраивали в российские ракеты и беспилотники, утверждают в Минюсте.

В США считают, что Петров использовал подставные компании для контрабанды американской микроэлектроники через страны-посредники, чтобы скрыть конечный пункт назначения - Россию. По данным Минюста, Петров заявлял американским экспортерам, что его фирма закупала эти компоненты для систем пожарной безопасности компаний на Кипре. Микроэлектроника, которую закупал Петров, включает, среди прочего, микроконтроллеры и интегральные схемы.

Помощник генерального прокурора Мэтью Олсен заявил, что Петрову вменяют сговор с целью контрабанды в Россию американских микроэлектронных технологий, имеющих военное применение.

«Министерство юстиции не потерпит попыток обойти наши законы об экспортном контроле для помощи российской военной машине. Те, кто попытается это сделать, не скроются от правосудия США. Мы благодарим наших партнеров в Республике Кипр за сотрудничество правоохранительных органов и постоянную поддержку», - подчеркнул Олсен.

Петрову вменяют несколько пунктов обвинения, по каждому из которых ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

ФБР и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США расследуют это дело «при ценной помощи», оказанной офисами юридических атташе ФБР в Польше, Германии и Греции, добавили в Минюсте.