Раскрыта афера с поддельными деталями для двигателей Boeing и Airbus

Европейские авиационные регуляторы выяснили, что для ремонта турбореактивных двигателей CFM56, которые стоят во многих самолетах Airbus SE A320 старого поколения и Boeing 737, поставлялись поддельные детали — их распространяла малоизвестная лондонская компания AOG Technics. Об афере узнал Bloomberg. Информацию подтвердило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

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Британский производитель подделывал сертификаты выпуска запчастей. Компания CFM, разработавшая двигатели, обнаружила 72 фальсифицированных сертификационных документов о летной годности, охватывающих 50 номеров деталей, предоставленных AOG Technics для CFM56. На данный момент неизвестно, сколько самолетов пострадали от фальшивых деталей, уточняет агентство.

В начале августа EASA рекомендовало операторам помещать на карантин детали с поддельной документацией. Поставщик AOG Technics пока не предоставил информацию о фактическом происхождении деталей.

CFM56 является самым продаваемым в мире реактивным двигателем. Он установлен на тысячах узкофюзеляжных самолетов — которые составляют большую часть мирового авиапарка.