Лукашенко поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что Минск и Ташкент значительно расширили сотрудничество, которое будет и далее динамично развиваться. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Минск и Ташкент за прошедшие десятилетия сумели не только бережно сохранить глубокие исторические связи, но и значительно расширить сотрудничество, воплотив в жизнь новые взаимовыгодные проекты", - подчеркнул Лукашенко.

Он убежден, что проверенные временем белорусско-узбекские отношения, "строящиеся на доверии и понимании, будут и далее динамично развиваться на благо [двух] государств и [их] граждан".

"В Беларуси высоко оценивают достижения суверенного Узбекистана - масштабные преобразования в социальной сфере и в экономике, реализацию принципов добрососедства и согласия, укрепление авторитета страны на международной арене", - подчеркнул глава белорусского государства.

В 2022 году взаимная торговля Белоруссии и Узбекистана превысила $530 млн, что на 71% больше, чем в 2021 году. Стороны заявляли о стремлении довести двусторонний товарооборот в ближайшие годы до $1 млрд. В Узбекистане более 180 предприятий с белорусским капиталом, в том числе 77 совместных. В Белоруссии действует свыше 100 предприятий с вложениями Узбекистана.