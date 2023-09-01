Пока вы спали: требование Кадырова к США и новая система для распознавания такси

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ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении

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Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Украины на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС.

Противник потерял более 40 человек. Это произошло после удара авиации и артиллерии. Средствами противовоздушной обороны группировки были сбиты три беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В рамках контрбатарейной борьбы бойцы России вскрыли и подавили более 20 артиллерийских позиций, а также уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В России появится система распознавания такси, каршеринга и спецтранспорта

В России будет создана система распознавания такси, каршеринга и спецтранспортра, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора отечественного разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергея Сучкова.

Ранее компания разработала систему распознавания лиц, которая используется на уличных камерах в Москве, а также была задействована при проведении Чемпионата мира по футболу в Катаре. В обновленном продукте добавилась функция распознания спецтранспорта, такси и каршеринга.

Эта функция может внедряться в «умные» шлагбаумы, которые автоматически смогут запускать транспортные средства на территорию дворов и других объектов. Кроме того, при помощи видео с камер наблюдения в реальном времени можно следить за ношением средств индивидуальной защиты - касок и жилетов, а также осуществлять контроль периметра критической инфраструктуры.

Кадыров потребовал от США снять санкции с матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции, введенные против его матери Аймани Кадыровой, «намеренным и циничным пренебрежением всеми этичными нормами» и потребовал их снять. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы республики.

По словам Кадырова, его мать занимается исключительно благотворительностью и не участвует в политической жизни страны.

«Если вы не снимете санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто так не оставлю», - заявил чеченский лидер, пригрозив Вашингтону, что американские дипломаты не смогут ездить по территории России и Европы.

В небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

В небе над Псковом минувшей ночью был обнаружен неопознанный объект, сообщает ТАСС.

Как заявил губернатор области Михаил Ведерников, приняты меры по его нейтрализации. Объект заметили наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства.

Отмечается, что на земле никаких последствий нет.

В Эквадоре заключенные взяли в заложники более 50 охранников и полицейских

Заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

В настоящее время удерживаются семь полицейских и 50 сотрудников тюремной службы безопасности и наблюдения. Заложники взяты членами преступных группировок в ответ на ввод правоохранителей в тюрьмы для конфискации запрещенных предметов.