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Илон Маск пошутил над возрастом Байдена

Американский миллиардер Илон Маск пошутил в принадлежащей ему соцсети Х (ранее Twitter) о возрасте действующего президента США Джо Байдена.

Илон Маск сравнил Байдена с персонажем телесериала "Байки из склепа"
© Газета.Ru

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей, который опубликовал фото с лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.

«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала «Байки из склепа». — «Газета.Ru») — без грима и спецэффектов!» — написал Маск.

В марте лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл был госпитализирован после падения в отеле в Вашингтоне.

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До этого Маск заявил о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов.

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