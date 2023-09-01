Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

Пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении трех организаций и четырех человек, связанных, по мнению Токио, с продвижением ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что Токио вводит дополнительные санкции против организаций и четырех физлиц, которые связаны с ракетно-ядерной программой Северной Кореи. По мнению правительства Японии, ракетные испытания Пхеньяна провокациями, а также угрозой региональной и международной безопасности.

До этого Мацуно заявил, что Япония выразила Северной Корее протест в связи с очередным ракетным пуском. Он подчеркнул, что запуск ракеты был осуществлен в нарушение резолюций Совбеза ООН, и анонсировал заседание совета национальной безопасности Японии по этому вопросу. Сообщается, что ракета пролетела через воздушное пространство Японии. О возможном запуске ракеты с искусственным спутником в КНДР уведомили Японию заблаговременно. 23 августа КНДР запустила ракету, предположительно, со своим первым спутником-разведчиком.