В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях страны, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Воздушные силы Украины предупредили об угрозе использования баллистических вооружений и призвали не игнорировать тревогу.