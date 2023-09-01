В Сингапуре сменился президент

«У меня есть полная уверенность, что он (новый президент Сингапура. — «Газета.Ru») будет отлично выполнять свои обязанности президента», — сказал по случаю победы Шанмугаратнама премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил, что он будет баллотироваться на второй срок в случае, если выборы в стране пройдут в 2024 году. Как указал политик, во время военного положения на Украине нельзя проводить выборы. При этом он отметил, что для их проведения можно изменить законодательство.