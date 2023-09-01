Власти Соединенных Штатов сделали ошибку, подорвав российские газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток —2», сообщил Fox News бизнесмен, кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Он высказался о конфликте вокруг Украины, пообещав заключить сделку с российскими властями, «заморозив» линию фронта. Также Рамасвами намерен в случае своей победы на выборах взять обязательство не принимать Украину в Североатлантический альянс. Предприниматель выразил желание отделить РФ от КНР, так как альянс Москвы и Китая является, по его словам, самой большой угрозой для Вашингтона. Причиной этого стала ошибочная политика США.

Рамасвам также указал, что американские политики поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также наложив антироссийские санкции.

Взрыв на трубопроводах произошел в конце сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.