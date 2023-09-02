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Кандидат в президенты США пообещал не допустить третью мировую войну

Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами пообещал не допустить развязывания третьей мировой войны в случае победы на выборах. Его слова приводит РИА Новости.

Кандидат в президенты США пообещал предотвратить третью мировую войну
© Reuters

Он отметил, что это является одним из трех пунктов его программы внешней политики. Помимо этого, Рамасвами намерен добиться экономической независимости от Китая и Тайваня. Третьим пунктом, по его словам, является продвижение интересов США вместе с союзниками, «разделяющими их видение будущего».

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Политик подчеркнул, что возможное вторжение Китая на Тайвань значило бы «провал» в его внешней политике. Он назвал себя единственным кандидатом на предстоящих выборах, который обозначил план действий, позволяющий избежать такого развития событий.

По его мнению, ситуация вокруг Тайваня связана с украинским конфликтом.

«Россия и Китай состоят в военном союзе друг с другом. Я бы положил конец конфликту на Украине таким образом, чтобы… потребовать от России выйти из военного партнерства с КНР», — заявил политик, подчеркнув, что в таком случае китайскому лидеру Си Цзиньпину будет сложнее решиться на атаку на полуостров, поскольку Россия «больше не будет состоять в его лагере».

Ранее Рамасвами сообщил, что не пустит Украину в НАТО, если займет пост главы США. При этом он рассчитывает, что в ответ на это «Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии».

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