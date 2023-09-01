У британских депутатов вызвал скепсис новый глава Минобороны Шэппс

Назначение Гранта Шэппса на пост министра обороны Великобритании вызвало удивление и скепсис у многих депутатов правящей Консервативной партии , представителей королевских вооруженных сил и даже членов правительства, сообщает газета The Times. Один из высокопоставленных членов кабинета, который не был назван, сравнил повышение Шэппса, ранее занимавшего должность главы министерства энергетики и углеродной нейтральности, с поощрением "ребенка, играющего в хранилище ядерного оружия"

Другой собеседник отметил отсутствие опыта Шэппса в военной сфере. Некоторые депутаты от Консервативной партии подчеркнули, что Шэппс даже не является членом их специальной группы обсуждения военных вопросов в мессенджере WhatsApp. Источники из королевских вооруженных сил также назвали назначение Шэппса "вызывающим удивление". Шэппс был назначен министром обороны Великобритании, сменив на этом посту Бена Уоллеса , который подал в отставку.

Это уже пятая должность для 54-летнего Шэппса, который ранее был министром транспорта (2019-2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023) и главой МВД (на протяжении недели). Уоллес, возглавлявший Минобороны с 2016 года, решил покинуть кабинет в ходе запланированных перестановок премьер-министра Риши Сунака. В то же время решение Уоллеса могло быть продикктовано отказом Белого дома поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от президента США Джо Байдена. За свою карьеру Шэппс успел поработать с четырьмя премьерами, лишиться поста из-за скандала с Википедией и приютить у себя дома украинских беженцев. Чем известен новый министр обороны и повлияет ли его назначение на поддержку Украины — в материале "Газеты.Ru".