Генерал ВС США Ходжес призвал изолировать Крым

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес считает, что Крым следует сделать непригодным для российского военно-морского флота и российских ВВС.

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Ходжес в интервью журналу Newsweek заявил, что речь идет не о том, чтобы помочь ВСУ «отбросить русских назад». Крым, подчеркнул он, является «решающим участком местности».

Американский генерал полагает, что Крым следует «изолировать», а затем предоставить ВСУ достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы сделать регион непригодным для ВМФ и ВВС России, передает РИА «Новости».

Кроме того, Ходжес призвал разрушить Крымский мост. По его словам, это полностью «изменит правила игры».

Главной целью контрнаступления ВСУ, по оценке американского генерала, является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым. Большое значение для выполнения этой задачи, по его словам, будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов большей дальности. Это, по оценке генерала, «затруднит движение конвоев» по мосту.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Российский лидер называл террористическую атаку по мосту бессмысленным и жестоким преступлением.

Кроме того, глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Угрозы Киева перекрыть полуостров он называл чистым блефом.