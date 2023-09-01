Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом
Швейцарию предостерегли от сближения с Североатлантическим альянсом, сообщает die Weltwoche со ссылкой на экс-председателя военного комитета НАТО, генерального инспектора военного ведомства Германии Харальда Куята.
По его словам, Швейцария обеспечила свою безопасность благодаря своему нейтралитету. Для этой страны будущее в безопасности и свободе означает необходимость сохранять нейтралитет. Так Куят ответил на вопрос о том, следует ли Берну в нынешней ситуации сближаться с альянсом.
Как указал экс-глава военного комитета, если Швейцария присоединится к НАТО, то она будет замешана в конфронтации.
«Я за то, чтобы мы ликвидировали эти блоки, а не укрепляли их, чтобы мы пришли к мультиполярному миру, в котором каждому государству обеспечены безопасность и свобода - вместо того, чтобы быть связанными с другим государством, которое преследует другие интересы и цели. У Швейцарии есть собственные цели и интересы», — отметил Куят.
Ранее стало известно, что Швейцария хочет укрепить сотрудничество с НАТО и Европейским союзом из-за конфликта вокруг Украины.