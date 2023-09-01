Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом

«Я за то, чтобы мы ликвидировали эти блоки, а не укрепляли их, чтобы мы пришли к мультиполярному миру, в котором каждому государству обеспечены безопасность и свобода - вместо того, чтобы быть связанными с другим государством, которое преследует другие интересы и цели. У Швейцарии есть собственные цели и интересы», — отметил Куят.