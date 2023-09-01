Grayzone: Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время поездки в Африку

Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере. Об этом сообщает издание Grayzone. В публикации отмечается, что ее поездка началась 29 июля, а ее репутация отстаивания интересов Вашингтона опережала ее. По словам чиновника из ЮАР, который пожелал оставаться неназванным, Нуланд не была готова к перевороту в Нигере.

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Источник издания подчеркнул, что за 20 лет работы с официальными представителями США он никогда не видел их в отчаянном положении, а произошедший переворот в африканской стране застал Нуланд врасплох. До этого правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств Организации Объединенных Наций (ООН) в районах военных операций. 26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия.