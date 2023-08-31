Генсек ООН направил Лаврову предложения о возобновлении зерновой сделки

По его словам, зерновая сделка внесла важный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и привела к снижению цен на зерно. В связи с этим генсек ООН считает, что она должна работать на благо всех постоянно, а не «от кризиса к кризису и от приостановки до приостановки».