Генсек ООН направил Лаврову предложения о возобновлении зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении зерновой сделки. Его слова приводят «Известия».
«Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил Лаврову. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы», — сказал Гутерриш.
По его словам, зерновая сделка внесла важный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и привела к снижению цен на зерно. В связи с этим генсек ООН считает, что она должна работать на благо всех постоянно, а не «от кризиса к кризису и от приостановки до приостановки».
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